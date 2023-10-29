بطولة الرابطة الثانية (الجولة4-الدفعة2): النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم الاحد :



المجموعة الأولى

في ملعب القلعة الصغرى



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القلعة الرياضية - جندوبة الرياضية 1-3



السبت 28 اكتوبر 2023

في ملعب الطيب بن عمار العمران

الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن 0 - 0

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي القربي 1 - 2

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - الأمل الرياضي بحمام سوسة 4 - 3

في الملعب البلدي بطبرقة

المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الرياضي بحمام الأنف 1 - 3

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - نادي سبورتينغ بن عروس 3 - 0

الجمعية الرياضية باريانة (معفاة )



الترتيب ن ل

1 - النادي الرياضي بحمام الأنف 10 4

2 - النجم الرياضي الرادسي 9 4

- - جندوبة الرياضية 9 4

4 - النادي الرياضي القربي 8 4

5 - الجمعية الرياضية باريانة 6 3

6 - الشبيبة الرياضية القيروانية 5 3

- الشبيبة الرياضية بالعمران 5 3

8 - الهلال الرياضي بمساكن 4 4

9 - الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 4

- المرجان الرياضي بطبرقة 3 4

- نادي سبورتينغ بن عروس 3 4

12 - المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 3

- القلعة الرياضية 1 4



المجموعة الثانية:

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - الهلال الرياضي الشابي صفر-صفر

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي 2-1

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - الأمل الرياضي بالرقبة صفر-2

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة 1-صفر

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - النسر الرياضي بجلمة 2-صفر

نادي المحيط القرقني (معفى)



المجموعة الثانية

في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالرجيش 1 - 1

الترتيب ن ل

1- الترجي الجرجيسي 9 3

2- الأمل الرياضي بالرقبة 8 4

3- الهلال الرياضي الشابي 7 4

-- الملعب القابسي 7 4

5- المستقبل الرياضي بقابس 6 3

- الأمل الرياضي بجربة 6 4

7- نادي سبورتينغ المكنين 5 4

8- مكارم المهدية 4 3

- أولمبيك سيدي بوزيد 4 4

- نادي أولمبيك مدنين 4 4

11- نادي المحيط القرقني 2 3

12- النسر الرياضي بجلمة 1 4

- المستقبل الرياضي بالرجيش 1 4

