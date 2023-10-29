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بطولة الرابطة الثانية (الجولة4-الدفعة2): النتائج والترتيب

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 17:17 قراءة: 1 د, 56 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم الاحد :

المجموعة الأولى
في ملعب القلعة الصغرى
...

القلعة الرياضية - جندوبة الرياضية 1-3

السبت 28 اكتوبر 2023
في ملعب الطيب بن عمار العمران
الشبيبة الرياضية بالعمران - الهلال الرياضي بمساكن 0 - 0
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - النادي الرياضي القربي 1 - 2
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الأمل الرياضي بحمام سوسة 4 - 3
في الملعب البلدي بطبرقة
المرجان الرياضي بطبرقة - النادي الرياضي بحمام الأنف 1 - 3
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - نادي سبورتينغ بن عروس 3 - 0
الجمعية الرياضية باريانة (معفاة )

الترتيب ن ل
1 - النادي الرياضي بحمام الأنف 10 4
2 - النجم الرياضي الرادسي 9 4
- - جندوبة الرياضية 9 4
4 - النادي الرياضي القربي 8 4
5 - الجمعية الرياضية باريانة 6 3
6 - الشبيبة الرياضية القيروانية 5 3
- الشبيبة الرياضية بالعمران 5 3
8 - الهلال الرياضي بمساكن 4 4
9 - الأمل الرياضي بحمام سوسة 3 4
- المرجان الرياضي بطبرقة 3 4
- نادي سبورتينغ بن عروس 3 4
12 - المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 3
- القلعة الرياضية 1 4

المجموعة الثانية:
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - الهلال الرياضي الشابي صفر-صفر
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - الملعب القابسي 2-1
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - الأمل الرياضي بالرقبة صفر-2
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - الأمل الرياضي بجربة 1-صفر
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - النسر الرياضي بجلمة 2-صفر
نادي المحيط القرقني (معفى)

المجموعة الثانية
في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
نادي أولمبيك مدنين - المستقبل الرياضي بالرجيش 1 - 1
 الترتيب                           ن          ل
1- الترجي الجرجيسي  9 3
2- الأمل الرياضي بالرقبة    8 4
3- الهلال الرياضي الشابي     7 4
-- الملعب القابسي        7 4
5- المستقبل الرياضي بقابس    6 3
- الأمل الرياضي بجربة   6 4
7- نادي سبورتينغ المكنين  5 4
8- مكارم المهدية    4 3
- أولمبيك سيدي بوزيد 4 4
- نادي أولمبيك مدنين   4 4
11- نادي المحيط القرقني  2 3
12- النسر الرياضي بجلمة    1 4
- المستقبل الرياضي بالرجيش 1 4


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