الشرطة الكولومبية تنقذ والدى لويس دياز بعد اختطافهما.. ومقتل شخصين

أكدت تقارير صحفية نجاح عملية إنقاذ والدي النجم الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي بعدما اختطافهما من قبل مسلحين فى كولومبيا. وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، منذ قليل، نجحت عملية إنقاذ والدي الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي في كولومبيا.



وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الشرطة الكولومبية نجحت فى إنقاذ والد دياز منذ قليل بعد ساعات من إنقاذ والدته فى إطلاق نار أدى إلى وفاة شخصين بكولومبيا.





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وأعلن ليفربول الإنجليزي، فى بيان رسمي، تضامنه مع دياز حول عملية اختطاف والديه، وقال بيان النادي، "يمكن لنادي ليفربول لكرة القدم أن يؤكد أنه على علم بالوضع المستمر الذي يشمل عائلة لويس دياز في كولومبيا".



وقبل ساعات، اختطف رجلان لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا، والدى لويس دياز، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، فى كولومبيا أمس، السبت، وفقًا لوسائل إعلام محلية، وهما في طريقهما إلى المنزل عندما اعترضهما الخاطفون فى محطة وقود في مقاطعة غواخيرا الريفية، شمال البلاد، نُقل والد دياز على دراجة نارية، بينما نُقلت والدته في سيارة رباعية الدفع.





وتشير السلطات إلى أن الدافع وراء الاختطاف هى الحصول على فدية، وتمكنت الشرطة من إنقاذ والدة مارولاندا بعد اعتقال الخاطفين، وما زال والد دياز مفقودًا، وأعلن الرئيس الكولومبي تحرير والدة نجم ليفربول، بعدما تدخل شخصيًا فى الإشراف على عمليات الشرطة لإعادة المختطفين.



وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن والدا لويس دياز نجم ليفربول ومنتخب كولومبيا، اختطفا من محطة وقود فى مدينة باراكاس ببلاده.



وقالت ماركا، إن لويس دياز تلقى أنباءً عن اختطاف والده لويس مانويل دياز، ووالدته سيلينيس مارولاندا، تحت تهديد السلاح، و تمكنت السلطات من استعادة والدته بفضل إحدى نقاط التفتيش التي أقامتها الشرطة المحلية.



وحتي الآن، لم يعلق جناح ليفربول ومنتخب كولومبيا 26 عامًا على الأمر، حتى الآن، فيما أكدت تقارير غيابه عن الفريق في مواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.