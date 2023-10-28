Babnet

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة10-الدفعة2): النتائج والترتيب

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 19:28 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة العاشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :

السبت 28 أكتوبر 2023
النادي الرياضي الهلالي - النادي الافريقي 23-34
...

البعث الرياضي ببني خيار - الاتحاد الرياضي التميمي 24-25
نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين 27-26
الشبيبة الرياضية بالشيحية - مكارم المهدية 29-31

الجمعة 27 أكتوبر 2023
النجم الرياضي الساحلي - النسر الرياضي بطبلبة 28-25
الترجي الرياضي التونسي - النادي الرياضي بساقية الزيت 30-24
الترتيب
ن ل
1-الترجي الرياضي 30 10
2-النادي الافريقي 27 10
3- النجم الساحلي 25 10
4-بعث بني خيار 22 10
5-الاتحاد التميمي 20 10
--مكارم المهدية 20 10
7-نادي ساقية الزيت 19 10
8-نادي كرة اليد بجمال 17 10
9-شبيبة الشيحية 16 10
--سبورتينغ المكنين 16 10
-نسر طبلبة 16 10
12-النادي الهلالي 13 10


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275920


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 28 أكتوبر 2023 | 13 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:29
15:04
12:10
06:39
05:12
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet28°
23° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
31°-21
34°-22
27°-20
25°-20
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*