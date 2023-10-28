بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة10-الدفعة2): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة العاشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :
السبت 28 أكتوبر 2023
النادي الرياضي الهلالي - النادي الافريقي 23-34
السبت 28 أكتوبر 2023
النادي الرياضي الهلالي - النادي الافريقي 23-34
البعث الرياضي ببني خيار - الاتحاد الرياضي التميمي 24-25
نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين 27-26
الشبيبة الرياضية بالشيحية - مكارم المهدية 29-31
الجمعة 27 أكتوبر 2023
النجم الرياضي الساحلي - النسر الرياضي بطبلبة 28-25
الترجي الرياضي التونسي - النادي الرياضي بساقية الزيت 30-24
الترتيب
ن ل
1-الترجي الرياضي 30 10
2-النادي الافريقي 27 10
3- النجم الساحلي 25 10
4-بعث بني خيار 22 10
5-الاتحاد التميمي 20 10
--مكارم المهدية 20 10
7-نادي ساقية الزيت 19 10
8-نادي كرة اليد بجمال 17 10
9-شبيبة الشيحية 16 10
--سبورتينغ المكنين 16 10
-نسر طبلبة 16 10
12-النادي الهلالي 13 10
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