بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة10-الدفعة2): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة العاشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :



السبت 28 أكتوبر 2023

النادي الرياضي الهلالي - النادي الافريقي 23-34



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البعث الرياضي ببني خيار - الاتحاد الرياضي التميمي 24-25

نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين 27-26

الشبيبة الرياضية بالشيحية - مكارم المهدية 29-31



الجمعة 27 أكتوبر 2023

النجم الرياضي الساحلي - النسر الرياضي بطبلبة 28-25

الترجي الرياضي التونسي - النادي الرياضي بساقية الزيت 30-24

الترتيب

ن ل

1-الترجي الرياضي 30 10

2-النادي الافريقي 27 10

3- النجم الساحلي 25 10

4-بعث بني خيار 22 10

5-الاتحاد التميمي 20 10

--مكارم المهدية 20 10

7-نادي ساقية الزيت 19 10

8-نادي كرة اليد بجمال 17 10

9-شبيبة الشيحية 16 10

--سبورتينغ المكنين 16 10

-نسر طبلبة 16 10

12-النادي الهلالي 13 10