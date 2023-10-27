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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة10-الدفعة1): الترجي الرياضي يعزز صدارته بالفوز على نادي ساقية الزيت 30-24

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 18:27 قراءة: 0 د, 49 ث
      
عزز الترجي الرياضي التونسي صدارته بفوزه اليوم الجمعة بقاعة الزواوي بالعاصمة على نادي ساقية الزيت بنتيجة 30-24 في الدفعة الاولى من منافسات الجولة العاشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.
وكان النجم الساحلي قد تفوق في وقت سابق على نسر طبلبة بنتيجة 28-25 لينفرد مؤقتا بالمركز الثاني.

الجمعة 27 أكتوبر 2023
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النجم الرياضي الساحلي - النسر الرياضي بطبلبة 28-25
الترجي الرياضي التونسي - النادي الرياضي بساقية الزيت 30-24

السبت 28 أكتوبر 2023 (كل المقابلات على الساعة الرابعة الظهر)
النادي الرياضي الهلالي - النادي الافريقي
البعث الرياضي ببني خيار - الاتحاد الرياضي التميمي
نادي كرة اليد بجمال - سبورتينغ المكنين
الشبيبة الرياضية بالشيحية - مكارم المهدية

الترتيب
ن ل
1-الترجي الرياضي 30 10
2- النجم الساحلي 25 10
3-النادي الافريقي 24 9
4-بعث بني خيار 21 9
5-نادي ساقية الزيت 19 10
6-الاتحاد التميمي 17 9
--مكارم المهدية 17 9
8-شبيبة الشيحية 15 9
--سبورتينغ المكنين 15 9
--نسر طبلبة 15 10
11-نادي كرة اليد بجمال 14 9
12-النادي الهلالي 12 9


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