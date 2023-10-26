تأمين حصة عمل استثنائية بعد غد السبت ب260 قباضة مالية و بلدية ( هيئة الانتخابات)

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، بأنه تقرّر تأمين حصة عمل استثنائية لمدة ثلاث ساعات من قبل 260 قباضة مالية و بلدية بعد غد السبت 28 أكتوبر الجاري وذلك من التاسعة صباحا إلى حدود منتصف النهار.



وأوضحت الهيئة في بلاغ لها تضمن قائمة القباضات المالية والبلدية المعنية، أن هذا الاجراء يتنزّل في إطار تسهيل حصول المترشحين لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 على كل من وصل خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لسنة 2022 و شهادة إبراء من الأداءات البلدية .



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