بعد تتويجها بلقب دورة الياسمين المفتوحة للسيدات للتنس بالمنستير - البلجيكية اليز مارتينز "تونس تحظى بمكانة خاصة جدا عندي "

قالت اللاعبة البلجيكية اليز مارتينز بعد فوزها امس بلقب دورة الياسمين المفتوحة بالمنستير للمرة الثانية على التوالي أنّها كانت تؤمن بقدرتها على الفوز مجددا بلقب الدورة وانها حافظت طوال الوقت على طاقتها مما ساعدها على الفوز مجددا.



وبيّنت أنّها في بداية المقابلة وعلى غرار باوليني كانت تبحث عن نسق اللعب خاصة باعتبار تاثير عامل الريح وكان ذلك "مزعجا " بعض الشيء بالنسبة اليها . ولاحظت ان كلّ لاعبة كانت تبحث عن الفوز وانها استطاعت التحكم في الموقف من الناحية الذهنية .





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واوضحت أنّها اختارت العودة للمشاركة مجددا في دورة الياسمين المفتوحة لأنّها كانت تشعر بالراحة بسبب حفاوة الاستقبال في تونس وكذلك لنوعية الملعب الجيّدة وان كل الظروف مريحة في النزل والأكل جيّد و"انها كانت تحس وكأنها في بلجيكا" مؤكدة" ان تونس تحظى بمكانة خاصة جدّا عندي ".

وأضافات انها عادت للمشاركة في دورة المنستير للمحافظة على لقبها ولذلك اختارت ان لا تشارك امس في منافسة الزوجي للمحافظة على كامل قواها . وأكدت أنّها ستعود خلال السنة المقبلة.



ومن جهتها ذكرت لاعبة التنس الايطالية جاسمين باوليني التي انهزمت أمام البلجيكية اليز مارتينز في الدور النهائي للدورة أنّ منافستها "اليز" لعبت جيّدا وأنّها تشعر بالحزن بعض الشيء لأنّها هي أيضا لعبت جيّدا وأعطت كل ما لديها بنسبة 100 في المائة" مقدرة أنّ خوضها مقابلة الزوجي لم يؤثر على ادائها في المقابلة مع مارتينز مشيرة الى أنّ الريح لم تساعدها على تقديم اداء أفضل مقرة أنّها خسرت عدّة نقاط أثرت على النتيجة النهائية وأنّها كانت متسرعة بعض الشيء علاوة على أنّها ارتكبت عدّة أخطاء.



وقالت رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي في تصريح لوكالة (وات) مساء امس عقب مباراة الدور النهائي أنّ دورة الياسمين المفتوحة للسيدات المحترفات في نسختها الثانية كانت ناجحة على المستويين التنظيمي والفني مثمنة جهود كلّ اللاعبات التونسيات اللواتي شاركن في الدورة وقالت ان المهم هو أن تحسن اللاعبات التونسيات مستوياتهن تدريجيا" .



ومن جهته قال شهاب بلحاج يوسف مدير دورة الياسمين المفتوحة للسيدات المحترفات أنّ اللاعبات عبرن عن ارتياحهن وتعلقهن بالدورة متمنيا أن "تحقق تونس المزيد من التألق خلال النسخة الثالثة للدورة ".