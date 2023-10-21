بطولة الياسمين المفتوحة: تأهل الايطالية جاسمين باوليني الى الدور النهائي

تأهلت اللاعبة الايطالية جاسمين باوليني المصنفة 30 عالميا الى الدور النهائي لبطولة الياسمين المفتوحة ذات الـ 250 نقطة، المقامة في مدينة المنستير، اثر فوزها على الأكرانية لوسيا تسورينكو المصنفة 34 عالميا بمجموعتين لواحدة ، تفاصيلها 6 - 2 و 4 - 6 و 6 - 2.



وستواجه جاسمين باوليني غدا الأحد في المباراة الختامية الفائزة من مبارة الدور نصف النهائي الثاني التي ستجمع بين البلجيكية اليز ميرتينز المصنفة 36 عالميا وحاملة لقب نسخة العام الماضي، واللاعبة الفرنسية كلارا بوريل المصنفة 74 عالميا.

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