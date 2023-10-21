Babnet

البرلمان : لجنة الحقوق والحريات تواصل النظر في مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"

Publié le Samedi 21 Octobre 2023 - 09:30 قراءة: 0 د, 33 ث
      
صادقت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، أمس الجمعة، على عنوان مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وعلى الفصل الأول منه، وفق بلاغ للبرلمان.

وصوتت اللجنة إثر النقاش على اعتماد العنوان التالي : "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه".

...

ودرس أعضاء اللجنة الفصل الأول من مقترح القانون، الذي تضمّن تعريفات عدد من المصطلحات المتعلّقة بالكيان الصهيوني والتطبيع.

وشهد النقاش تقديم عدد من مقترحات التعديل توسّعت في تعريف المصطلحات المذكورة، على غرار التعامل مع الكيان الصهيوني والاعتراف به.

وصوت أعضاء اللجنة إثر ذلك على الفصل الأول معدّلا، وتم إقراره، وفق ذات المصدر.

وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض على أنظارها في اجتماع لاحق.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275487


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 21 أكتوبر 2023 | 6 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:04
17:37
15:11
12:11
06:32
05:05
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet26°
23° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
28°-19
34°-20
34°-23
27°-21
  • Avoirs en devises
    26708,5

  • (20 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35688 DT        1$ =3,18254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct)   1230,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*