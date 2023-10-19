المنستير: اللّجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية تتمكن من حلحلة 13 مشروعا معطلا في قطاعي الشباب والرياضة

تم خلال جلسة عمل للّجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية بالمنستير، التاكيد على حلحلة 13 مشروعا معطلا في قطاعي الشباب والرياضة، من بينها 05 مشاريع رياضة والبقية شبابية.



وتقرر بالمناسبة عقد جلسة عمل، يوم الخميس المقبل، تحضرها إطارات من وزارة الشباب والرياضة بتونس، باعتبار أن العديد من هذه المشاريع معطلة بسبب النقص في الإعتمادات، وسيقع بالتالي فض مختلف الإشكاليات سواء بمواصلة تنفيذ هذه المشاريع في حدود الإعتمادات المتوفرة أو انجاز كافة البرنامج الوظيفي باعتمادات إضافية من وزارة الشباب والرياضة، وفق ما أفاد به كاتب عام الولاية سمير الرايس.





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وأوضح والي المنستير منذر بن سيك علي أنّ هذه الجلسة هي الأولى للّجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية، ستليها عدّة جلسات ستخصص للنظر في المشاريع الموجودة والإشكاليات التي تحول دون انجازها والايفاء بالآجال وتشخيصها والسعي لإيجاد الحلول لها، علاوة على القيام بزيارات ميدانية لمتابعة مدى تقدم إنجازها، مشيرا إلى أنّ المنشآت الرياضية بالولاية لم تقع صيانتها منذ سنوات، من ذلك أنّ ملعب مصطفي بن جنات لم تعد تتوفر فيه المعايير الإفريقية.



وبيّن من جهته المسؤول بوزارة الداخلية أحمد سليمان البواب أنّ اللّجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المحدثة بمقتضي المرسوم عدد 68 لسنة 2023، موجودة في جميع ولايات الجمهورية، وهي لجنة غير عادية وليست لها فترة عمل محددة.



وستقع، وفق ذات المصدر، متابعة المشاريع المعطلة وحلحلتها على المستوى المحلي أو الجهوي بطرق غير تقليدية قائمة على "التشخيص المعمق والدقيق لأي مشروع معطل وإعداد بطاقة شاملة وكاملة له حتى في حال وقع فسخ عقد الصفقة لأنّ التجربة كشفت أن كلّ تشخيص سطحي لن يؤدي إلى حل الإشكال بل سيزيد في تعقيده".



واكد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى للمشاريع المعطلة وذات الإعتمادات المتأتية من تمويل أجنبي ثم المشاريع المعطلة والممولة من ميزانية الدولة والمشاريع المرسمة ومد اللجنة العليا على مستوى الحكومة بتشخيص كامل ومعطيات دقيقة حول أي مشروع معطل له أولوية قصوى ويتجاوز حله المجهود المحلي أو الجهوي "وستكون استجابة اللجنة العليا سريعة" ، وفق قوله.



وكان المدير الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير محمّد الهادي السقا تطرق إلى المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة، والتي من بينها قاعة الألعاب الفردية بمنزل كامل، والقاعة المغطاة بالمكنين منذ سنة 2016 بكلفة 4 مليون و290 ألف دينار، والمسبح البلدي بالمنستير، الذي لم يشهد أية عملية تدخل منذ سنة 1985، وحجرات الملابس بالقاعة الرياضية مصطفي بن جنات والملعب البلدي بزاوية قنطش، وإحداث دار شباب بعميرة الحجاج وأخرى بالساحلين.