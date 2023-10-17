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قابس : تجمع شعبي كبير بعين سلام على خلفية مجزرة مستشفى المعمداني

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 22:55 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تجمع الليلة عدد كبير من المواطنين بساحة عين سلام بقابس منددين بالمجزرة التي راح ضحيتها المئات من الفلسطينيين العزل بمستشفى المعمداني بغزة المحاصرة.
وردد المشاركون في هذا التجمع الشعبي شعارات تعكس غضبهم الكبير منتقدين صمت العالم تجاه الجرائم البشعة التي يرتكبها الصهاينة على مدار الساعة والتي تضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية ولاسيما القوانين المعمول بها زمن الحرب.

كما انتقد المشاركون في هذه الحملة موقف المجموعة العربية واعتبروه يمثل عارا على الأمة داعين هذه الأنظمة الى الاضطلاع بدورها واتخاذ موقف موحد مناصر للفلسطنيين وقضيتهم العادلة.
...


كما طالب المشاركون في هذا التجمع الشعبي بقطع العلاقات مع كل الدول التي شرعت لهذه الحرب ودعمت الكيان الغادر مؤكدين ضرورة توفير الدعم والحماية اللازمين لسكان عزة المحاصرة وفك الحصار المدمر الذي تتعرض له هذه المدينة الجريحة التي مرغت مقاومتها الباسلة رأس العدو الصهيوني في التراب وأذلته.


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