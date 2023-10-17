بحث سبل دعم التعاون التونسي الكوري في مجالي الشباب والرياضة وانجاح دورة تونس الدولية المفتوحة للتايكواندو

إنعقدت صباح اليوم الثلاثاء جلسة عمل جمعت وزير الشباب والرياضة كمل دقّيش بسفير كوريا الجنوبيّة بتونس سان ناهم كوك خصصت لتباحث السّبل الكفيلة بمزيد الإرتقاء بعلاقات التعاون وملفات الشراكة القائمة بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة وفي مقدمتها حسن الإستعداد على جميع المستويات لإنجاح الدورة الدولية المفتوحة للتايكوندو التي ستحتضنها تونس أيام 3 و4 و5 نوفمبر المقبل بالقاعة متعددة الاختصاصات بـرادس بمشاركة قرابة 700 رياضي ورياضية.

وأشاد كمال دقيش وفق ما اوردته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على شبكة التواصل الاجتماعي بمستوى العلاقات المتميزة التونسية الكورية مُبرزاً حرص سلطة الإشراف على مزيد تعزيزها من خلال إرساء برامج عمل مثمرة في مجالي الرياضة والشباب.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري على الأهمية التي تُوليها بلاده لتوطيد علاقات الشراكة التونسية الكورية والإرتقاء بمستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يكفل تحقيق شراكة متكافئة وفاعلة بين البلدين.





...



