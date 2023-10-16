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النمسا تتأهل لبطولة أوروبا 2024 وتنهي آمال السويد

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 21:10 قراءة: 0 د, 48 ث
      
ضمنت النمسا التأهل لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بعد أن سجل مارسيل زابيتسر هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني لتفوز 1-صفر خارج أرضها على أذربيجان في المجموعة السادسة اليوم الاثنين لتنهي آمال السويد.
ونفذ البديل زابيتسر ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 48 بعد احتساب لمسة يد على المدافع رحيل محمدوف في مباراة هيمن عليها الفريق الضيف إلى حد كبير.
ويضمن الفوز إنهاء النمسا المجموعة ضمن أول مركزين إلى جانب بلجيكا المتأهلة بالفعل وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتأهل فيها النمساويون للنهائيات القارية والرابعة إجمالا.
ومن المرجح أن تؤدي النتيجة إلى استقالة مدرب السويد يان أندرسون الذي قال في بيان للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر إنه سيتنحى بعد سبع سنوات في منصبه إذا فشل فريقه في التأهل للبطولة.
...

وتلعب السويد خارج أرضها أمام بلجيكا في وقت لاحق اليوم الاثنين.
والنمسا هي الفريق الثامن الذي يحجز مكانا في النهائيات المقررة في الفترة من 14 جوان إلى 14 جويلية 2024 إلى جانب ألمانيا المستضيفة وبلجيكا وفرنسا والبرتغال واسكتلندا وإسبانيا وتركيا.


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