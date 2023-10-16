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احباط 9580 محاولة لاجتياز الحدود البحرية ومنع 12459 افريقيا من دخول التراب التونسي خلال الشهر الأخير

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 15:51 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأن وحداتها تمكنت من احباط 9580 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ومنع 12459 مهاجرا غير نظامي من الأفارقة جنوب الصحراء من دخول التراب التونسي، في الفترة الممتدة من 15 سبتمبر الى 15 أكتوبر 2023.

وأوضحت أن وحدات الحرس الوطني والبحري، تمكنت في ذات الفترة، من التصدي ل 668 عملية إجتياز للحدود البحرية، حيث بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين 9580 شخصا (6094 أجانب و3486 يحملون الجنسية التونسية) كما تم إلقاء القبض على 346 بين منظم لعمليات هجرة غير نظامية ووسيط.

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وأضافت أنه تم في نفس الفترة، ضبط 643 شخصا على مستوى الحدود البرية، ومنع تسلل 12459 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وإلقاء القبض على 114 بين منظم ووسيط.

كما أوردت أنه تم في نفس الفترة، حجز 19 كاياك و 113 مركبا و85 زورقا وتحطيم 182 مركبا حديديا، إضافة إلى حجز أكثر من 100 سيارة و 30 شاحنة و76 دراجة نارية يتم اعتمادها في نقل المهاجرين أو في كشف المسالك.

وتم في سياق هذه الحملة كذلك، حجز قرابة 375 ألف دينار من العملة تونسية وقرابة 11 ألف يورو وعملات أجنبية أخرى.

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني، أنها تواصل العمل المشترك مع المؤسسة العسكرية ومختلف أسلاك وزارة الداخليّة من أجل فرض سلطة القانون وحماية الحدود، تبعا للتعليمات الرئاسية القاضية بتكثيف الجهود على المستوى البري والبحري في التصدي لظاهرة الإجتياز ومنع التسللات.


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