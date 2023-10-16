البرلمان يعقد جلسة عامة استثنائية غدا الثلاثاء، للنظر في تطوّرات الوضع على الأراضي الفلسطينية

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة استثنائية يوم غد الثلاثاء بدايـة من الساعة التاسعة صباحا يتضّمن جـدول أعـمالها "النظر في تطوّرات الوضع الخطير والكارثي على الأراضي الفلسطينية جرّاء العدوان السّافر للمحتل".



وكان مكتب مجلس النواب المجتمع يوم الخميس 12 اكتوبرقرّر برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر في الحصة الصباحية للتداول بخصوص تطوّرات الأوضاع في فلسطين كما قرّر ابقاء مكتب المجلس في حالة انعقاد مستمر نظرا لتطوّر الأوضاع في فلسطين، وأوصى النواب بالاستعداد للحضور في أي جلسة عامة استثنائية تقع الدعوة إليها بصفة مستعجلة لبحث تطوّرات الوضع في الميدان واتخاذ القرارات المناسبة.





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واشار بلاغ صادر اليوم الاثنين عن مجلس نواب الشعب ان البرلمان يعقد ايضا غدا ، جلسة عامة ثانية تنطلق اشغالها على الساعة الثانية و30دقيقة ويتضّمن جـدول أعـمالها النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (عدد 25/2023 )





