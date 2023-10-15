وزير الخارجية يتحادث مع نظيره السوري حول سبل تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني

في إطار جهود تونس الهادفة إلى وضع حدّ للعدوان السافر المتواصل على قطاع غزّة، تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الأحد ، مع نظيره السوري فيصل المقداد.



وأكّد وزيرا خارجية البلدين مواصلة الجهود والتحرّك العاجل قصد تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق والكفّ الفوري للعدوان الوحشي ضدّه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم.





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وأشاد الوزيران بالصمود منقطع النّظير للشّعب الفلسطيني أمام آلة القتل الممنهج التي تحصد أرواح الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء ومدنيين وطواقم طبية، وتدمّر البنى التحتية وتسعى إلى القضاء على كل مقوّمات حياة الشعب الفلسطيني الشقيق.



كما شدد الوزيران على الرفض المطلق لكلّ سيناريوهات التهجير لشعب فلسطين المقاوم والمرابط في أرضه والمدافع عن حقوقه كما نصّت على ذلك كلّ الشرائع السّماوية والقوانين والمواثيق الدولية والانسانية.



وعكست هذه المكالمة توافق وجهات النظر حول أولوية المرحلة فيما يتعلق بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وحمايته والوقف الفوري لعدوان المحتلّ.

