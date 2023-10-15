Babnet

وزير الخارجية يتحادث مع نظيره السوري حول سبل تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 23:21 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في إطار جهود تونس الهادفة إلى وضع حدّ للعدوان السافر المتواصل على قطاع غزّة، تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الأحد ، مع نظيره السوري فيصل المقداد.

وأكّد وزيرا خارجية البلدين مواصلة الجهود والتحرّك العاجل قصد تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق والكفّ الفوري للعدوان الوحشي ضدّه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم.

...

وأشاد الوزيران بالصمود منقطع النّظير للشّعب الفلسطيني أمام آلة القتل الممنهج التي تحصد أرواح الأبرياء من أطفال وشيوخ ونساء ومدنيين وطواقم طبية، وتدمّر البنى التحتية وتسعى إلى القضاء على كل مقوّمات حياة الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما شدد الوزيران على الرفض المطلق لكلّ سيناريوهات التهجير لشعب فلسطين المقاوم والمرابط في أرضه والمدافع عن حقوقه كما نصّت على ذلك كلّ الشرائع السّماوية والقوانين والمواثيق الدولية والانسانية.

وعكست هذه المكالمة توافق وجهات النظر حول أولوية المرحلة فيما يتعلق بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وحمايته والوقف الفوري لعدوان المحتلّ.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275146


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 16 أكتوبر 2023 | 1 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:10
17:44
15:16
12:12
06:27
05:01
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet31°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
32°-22
36°-23
36°-23
38°-23
  • Avoirs en devises
    26979,9

  • (13 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35865 DT        1$ =3,17073 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 oct)   864,0 MDT
Indicateurs
....
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*