الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري يحقق فائضا قارب 204 مليون دينار مع موفي جويلية 2023

سجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري فارقا ايجابيا ناهز 204 مليون دينار مع موفي جويلية 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 .



وبين المرصد الوطني للفلاحة في بيانات نشرها مؤخرا ان الميزان التجاري للصيد البحري، سجل خلال نفس الفترة من 2022، رصيدا ايجابيا قارب 173 مليون دينار.





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وصدرت تونس مع موفي جويلية 2023، قرابة 20 الف طن من منتوجات الصيد البحري بقيمة بلغت 441 مليون دينار مما شكل زيادة بنسبة 6ر2 بالمائة للكميات و 6ر2 بالمائة على مستوى العائدات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 علما وان اسعار التصدير شهدت نوعا من الاستقرار عند مستوى 22 دينار للكلغ.



وتضمنت سلة المنتوجات المصدرة 6ر8 الف طن من الأسماك و 9ر4 طن من القشريات و 5ر4 طن من المصبرات وشبه المصبرات وغطت الصادرات 39 وجهة تصدرتها ايطاليا بحصة تقارب 8ر29 بالمائة.



ووردت تونس ، مع موفي جويلية 2023 ، قرابة 7ر36 الف طن من منتوجات الصيد البحري بقيمة 237 مليون دينار، محققة تراجعا بنسبة 7ر8 بالمائة على مستوى الكميات و 8ر7 بالمائة على مستوى الايرادات المالية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.



وتشكل المنتوجات الموجهة للتصنيع على غرار التن المجمد و انشوة، 73 بالمائة من سلة المنتوجات الموردة تليها منتوجات موجهة لتزويد السوق تمثل 10 بالمائة في حين وجهت منتوجات اخرى للتسمين تمثل 17 بالمائة.