اجراء قرعة الجدول الرئيسي للنسخة الثانية لدورة الياسمين المفتوحة للتنس

ينطلق غدا الإثنين الدور الأول من الدورة الدولية الثانية المفتوحة لتنس السيدات "دورة الياسمين المفتوحة" بمشاركة 32 لاعبة وفق ما أفاد "وات" شهاب بلحاج يوسف مدير الدورة.



وانتظمت مساء السبت بمعلم قصر الرباط الأثري بالمنستير القرعة لتحديد الجدول النهائي للمباريات بداية من الدور الأولّ.

وكانت الادوار التمهيدية للدورة انطلقت امس السبت على ان تتواصل اليوم الاحد بترشح أربع لاعبات نحو الجدول الرئيسي.



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وأكدت رئيسة الجامعة التونسية للتنس سلمى المولهي قيزاني أنّ هذه الدورة الدولية الثانية لتنس السيدات ذات 250 ألف دولار من المنتظر ان تعرف مستوى متميزا في ظل مشاركة لاعبات ذات تصنيف متقدم.

وتضم الدورة بالخصوص الإيطالية سارة إيراني صاحبة تسعة القاب في منافسات الفردي والبلجيكية إليز مارتنز التي فازت بدورة الياسمين الأولى المفتوحة للتنس.

وثمنت رئيسة الجامعة دعم وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والمستشهرين في تنظيم هذه الدورة باعتبار الظروف الصعبة.