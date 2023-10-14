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قابس: حراك "نحب نعيش اوقفوا التلوث" يندد بتواصل التلوث البيئي ويطالب بايفاء الاطراف المعنية بتعهداتها

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 18:21 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أصدر حراك " نحب نعيش أوقفوا التلوث "، على اثر حالة الاختناق التي تعرض لها اول امس الجمعة عدد من التلاميذ والمربين بمدرسة شاطئ السلام، بسبب تسربات غازية انبعثت من معمل الحامض الفوسفوري بالمجمع الكيميائي التونسي، بيانا حمل فيه السلطة السياسية المعنية "تواصل الجرائم البيئية" في قابس و"الحوادث المنجرة عن عدم الايفاء بالتعهدات والقرارات السابقة" و"مواجهة هذه الوضعية بالصمت واللامبالاة بما يمثل استهانة بمعاناة الناس"، وفق نص البيان.

ودعا الحراك في ذات البيان السلط الجهوية والمؤسسات الصحية، الى متابعة حالة الضحايا الصحية لما لهذه التسربات من آثار جانبية سلبية على الصحة وخاصة على الأطفال، كما دعا وزارة التربية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية حقوق التلاميذ والمربين المتضررين من تلك التسربات، والمجتمع المدني وعموم المواطنين الى رفض "التعامل غير الانساني مع سكان المنطقة بتجاهل مطالبهم المشروعة من قبل صناع القرار"، وفق ذات المصدر.


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