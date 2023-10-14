منوبة: برمجة خمسة احياء سكنية ضمن المشروع السادس لتطهير الأحياء الشعبية لديوان التطهير

تشمل مشاريع التطهير المبرمجة ضمن المخطط التنموي 2023-2025 ، خمسة احياء سكنية بولاية منوبة، تفتقر لشبكة التطهير وتعاني فيها 680 عائلة اشكاليات في تصريف المياه المستعملة، وفي الوضع البيئي الناتج عن ذلك.



وتشمل المشاريع المضمنة ضمن المشروع السادس لتطهير الأحياء الشعبية لديوان التطهير، وفق تصريح المدير الجهوي لفرع الديوان الوطني للتطهير بمنوبة، رياض الحجري لصحفية (وات)، ثلاثة أحياء بمعتمدية دوار هيشر وهي احياء تركزت بعد سنة 2011، أرض بولكباش وحي الصفاقسي 2 وأرض رمانة، ثم حيين اثنين بمعتمدية منوبة بأرض بوذينة، وأرض بوشيبة ، تضم جميعها 680 عائلة ستنتفع مساكنها بالربط بشبكة التطهير.





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وتبلغ كلفة المشروع 2,5 مليون دينار، مخصصة لمد الشبكة على طول 8 كلم بجملة تلك الاحياء، وقد أبدت الوكالة الفرنسية للتنمية موافقتها المبدئيّة على تمويل المشروع، الذي راعى فيه الديوان التوسعات العمرانية الكبيرة التي شهدتها الجهة في السنوات الاخيرة، على ان تنطلق الاشغال في نهاية سنة 2024.



وينفذ الديوان، وفق ذات المصدر خلال السنة الحالية، مشروع ربط المنطقتين الصناعية والسكنية بالفجة بشبكة التطهير بكلفة 2,4 مليون دينار، بمساهمة الوكالة العقارية للسكنى والقطب الصناعي بالفجة، بنسبة تقدم للاشغال فاقت ال80 بالمائة، تم فيها الانتهاء من اشغال مد 7,9 كلم من القنوات وانجاز محطة ضخ، وسط توقعات ان يدخل حيز الاستغلال في الثلاثي الاول من السنة القادمة.



ياتي ذلك بعد الانتهاء في بداية السنة الجارية، من اشغال مشاريع ربط معتمدية برج العامري بشبكة التطهير بمد 26,5 كلم من القنوات وانجاز محطة ضخ والقيام ب1652 ربطا بكلفة 6,6 مليون دينار، وتطهير حي الصلاعية بالبطان بربط 200 منزل بالشبكة وبناء محطة ضخ بقيمة 417 الف دينار، وتطهير حي القربي بدوار هيشر، وتطهير احياء ارض بوقرة والجديدة الجبل بالجديدة .