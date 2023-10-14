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سليانة: تدشين البئر العميقة "الدخانية 2 مكرر" الموجّهة لتدعيم الموارد المائية بمعتمديات قعفور والكريب وبورويس

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 14:17 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في إطار تدعيم الموارد المائية بولاية سليانة، دُشّنت، صباح اليوم السبت، بمعتمدية الكريب، البئر العميقة" الدخانية 2 مكرر"، المنجزة بهدف تجنّب الإنقطاعات المتكرّرة للماء الصالح للشرب بالمنطقة، وتدعيم الموارد المائية بمعتمديات قعفور والكريب وبورويس، وفق رئيسة إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بالنيابة هاجر بحيري.

وأوضحت بحيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن سعة تدفق هذه البئر العميعة المحدثة تبلغ 20 لترا في الثاني، وأنجزت بإعتمادات قدرت بـ281 ألف دينار شملت حفر البئر وإقتناء، ووضع القنوات، وإقتناء محول كهربائي، وانابيب ومضخة كهربائية.

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وقالت بخصوص مشروع البئر العميقة بوكحيل3، إنّ مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنهت أشغالها، وتواصل حاليا تجربتها وجهرها حتى يصبح الماء صالحا للشرب، وإلى حين الحصول على نتائج تحاليل مطابقة للمواصفات التونسية، ليتم إثر ذلك إستغلالها لتدعيم مركب برج المسعودي وتفادي النقص الحاصل.
يذكر أن والي سليانة أشرف على تدشين المشروع رفقة معتمد الكريب بالنيابة وممثلي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.


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