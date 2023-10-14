تونس تُحيي غدا الاحد الذكرى 60 لعيد الجلاء

تحيي تونس يوم غد الاحد 15 أكتوبر 2023، الذكرى 60 لعيد الجلاء، تاريخ دحر الالة الاستعمارية الفرنسية الغاشمة وطرد اخر جندي من جنودها الاستعماريين عن الأراضي التونسية من ولاية بنزرت في 15 أكتوبر 1963.



موعد 15 أكتوبر 1963 ، في كامل مناطق وجهات البلاد التونسية وبالأخص ولاية بنزرت، يعتبر من المواعيد الوطنية الكبرى التي خطى خلالها الجيش الوطني التونسي والحرس الوطني وعموم المناضلين والمقاومين، وكامل الشعب التونسي، باحرف من ذهب وبدمائهم الزكية اقوى القصص النضالية والملاحم الكبرى ومضرب الامثال في الاستبسال والصمود والوطنية.





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كان المستعمر الفرنسي، بترسانته العسكرية المتطورة واسلحته المدمرة، فى معركة الجلاء، يعتقد جازما انه منتصر وباق في بنزرت، قبل ان يخيب مسعاه بفضل صمود ورباطة جاش وعزيمة التونسيين ونضالهم الذي لم يتوقف عند اعتراف المستعمر الفرنسي باستقلال تونس في الـ20 من شهر مارس 1956، ويتكبد هزيمة نكراء، ويغادر الأدميرال الفرنسي فيفاي ميناد المدينة، وتسترجع تونس سيادتها الكاملة على أرضيها، ويتحقق استقلالها النهائي بعد فترة استعمارية امتدت من سنة 1881 الى سنة 1963.



وعلى غرار كل مكونات البلاد التونسية، قيادة وشعبا، تمر هذه الذكرى وسط أجواء امتزجت فيها احاسيس النخوة والانتصار الوطني التونسي على المستعمر الفرنسي، بالامل والرجاء بتحقيق الشعب والمقاومة الفلسطينية الباسلة للانتصار بدورها على الالة الاستعمارية الصهيونية، لتجدد تونس بذلك موقفها الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولكل قضايا التحرر والانعتاق من رواسب الاستعمار والظلامية، وما رفع العلمين التونسي والفلسطيني في اغلب الفضاءات والأماكن وتنظيم عديد المبادرات التضامنية الشعبية والمدنية وأيضا الرسمية التونسية، الا تعبير مؤكد عن تلاحم الشعبين والبلدين في مسيرة افتكاك حق الحياة على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس .



مسيرة تحرر البلاد التونسية، وطرد اخر جندي من الالة الاستعمارية الفرنسية، من التراب الوطني التونسي، وتحديدا من ولاية الجلاء بنزرت يوم 15 أكتوبر سنة 1963،كانت مسيرة صعبة جدا ، ولاسيما معركة بنزرت أيام 19و20و21 و22 جويلية 1961 ، رواها كل من عاشها من مناضلين ومقاومين في اكثر من مناسبة ومجال، واكدها المؤرخون ، سواء سياسيا او ديبلوماسيا او بالاخص عسكريا ومدنيا ، حيث دفعت تونس مقابلها شهداء بررة من كافة مناطق وجهات البلاد قدرتها المصالح الرسمية التونسية بأكثر من 600 شهيد بين عسكريين وحرس وطني ومدنيين، دون اعتبار الاف المصابين وما لحق بالبنية الأساسية من دمار شامل.



وككل سنة تولي ولاية بنزرت من سلط جهوية ومحلية ونسيج رسمي ومنظماتي ومجتمعي عموما "ذكرى الجلاء" ما يجب من اهتمام واستعداد، ايمانا من الجميع بانها مناسبة وذكرى وطنية عزيزة على الجميع للوقوف، عند تضحيات شعب بكامله والترحم على الشهداء البررة وتكريم كل من صنعوا تلك الملحمة الوطنية من اجل مناعة وحرية التراب التونسي.



في روضة شهداء بنزرت، المطلة على ربوة حي الجلاء قبالة شارع المناضل الكبير المرحوم محمد الصالح البراطلي، منفذ اول عملية فدائية ببنزرت بمعية عدد من زملائه المناضلين آنذاك علي بن سالم وحمدة العباسي وشقيق قدور الصدقاوي وتفجيره لمولد الكهرباء الضخم بمدينة بنزرت وكذلك بحي الأندلس والتي أحدثت ضجة كبرى في البلاد والعالم، يتوزع 700 قبر أبيض اللون على العشب الأخضر في استقامة عسكرية ونضالية مثالية، و نصب تذكاري عال وشامخ ومهيب بمثل مهابة الحدث العظيم، وخلفه توزعت أسماء التونسيين والتونسيات من شهداء المعركة والنضال مكتوبة باحرف ذهبية، شاهدة على تلك الملحمة الوطنية والنضالية التونسية غير المسبوقة على ارض الجلاء بنزرت.