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طبيب المنتخب التونسي: "علي العابدي في صحة جيدة و هو جاهز لمباراة كوريا الجنوبية غدا"

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 11:47 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكد طبيب المنتخب التونسي الدكتور سهيل الشملي جاهزية جميع اللاعبين للمباراة الودية للمنتخب الوطني غدا في سيول مع منتخب كوريا الجنوبية.
وأوضح الشملي في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم "أنّ مجموعة اللاعبين في صحة جيدة بمن فيهم اللاعب علي العابدي.
وقال أنّ علي عابدي سيكون على ذمة المنتخب الوطني التونسي في لقاء الغد.
يذكر أنّ علي العابدي كان قد أحس بأوجاع اثر المقابلة الأخيرة لفريقه كان الفرنسي، الأمر الذي دفع المدرب الوطني جلال القادري الى إضافة اللاعب أسامة الحدادي  ضمن المجموعة التي تنقلت لكوريا الجنوبية واليابان لخوض مقابلتين دوليتين وديتين ، مع الإبقاء على علي العابدي ضمن المجموعة .
...

يشار إلى أنّ المباراة الودية بين المنتخبين التونسي ونظيره الكوري ستقام غدا الجمعة 13 أكتوبر 2023 بداية من الساعة منتصف النهار بتوقيت تونس، في ملعب سيول. 
 

 


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