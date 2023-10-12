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المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة: "العامل الذهني لعب دورا كبيرا في خيبة المنتخب الوطني في الدورة التاهيلية للاولمبياد وخاصة امام منتخب مصر"

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 11:10 قراءة: 1 د, 24 ث
      
عاد المنتخب الوطني للكرة الطائرة الى تونس بعد ان شارك في الدورة التاهيلية للالعاب الاولمبية باريس 2024 دون ان ينجح في انتزاع بطاقة التاهل للاولمبياد و أنهى مشواره في الدورة التأهيلية التي دارت باليابان من 30 سبتمبر الى 8 أكتوبر في المركز الثامن والأخير، وذلك بعد هزيمته في سبع مقابلات متتالية دون ان يكسب اي شوط .

واوضح بسام الفوراتي المدير الفني للجامعة التونسية للكرة الطائرة أنّ العامل الذهني ساهم بشكل كبير في هزائم المنتخب الوطني التونسي في الدورة التأهليلة لأولمبياد باريس 2024 وخاصة في مباراته امام نظيره المصري التي خسرها 2-3.

...

وأوضح الفوراتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ السيناريو الذي رافق هزيمة المنتخب الوطني التونسي في مباراته الخامسة ضد المنتخب المصري في الدورة التأهيلية باليابان لم يكن منتظرا بالمرة، خصوصا بعد تقدم رفاق حمزة نقة في الشوطين الأول و الثاني بفارق شاسع.
وأضاف أنّ الشك كان قد تسرّب الى العناصر الوطنية أثناء عودة المنتخب المصري في الشوطين الثالث و الرابع للمباراة قبل أن يحسمها المصريون في الشوط الفاصل لصالحهم.
وبيّن من جهة أنّ الدورة الترشيحية شهدت على نتائج "مفاجاة وغريبة " على غرار فوز المنتخب المصري في مباراته الثانية على المنتخب الياباني 3-2 في سيناريو مشابه لمباراته مع المنتخب الوطني التونسي.

وقال بسام الفوراتي أنّ المكتب الجامعي سيعقد اجتماعا لتقييم مشاركة المنتخب الوطني التونسي في الدورة التأهيلية ، و في كأس افريقيا للأمم بمصر و التي اكتفى المنتخب بالمركز الخامس بعدما كان مرشحا لحصد اللقب القارّي

وفي ما يلي تذكير بنتائج المنتخب الوطني التونسي في الدورة التأهيلية:
تونس - سلوفينيا 0 - 3 
تونس - صربيا 0 - 3
تونس - اليابان 0 - 3
تونس - أمريكا 0 - 3
تونس - مصر 2 - 3 
تونس - فنلندا 0 - 3
تونس - تركيا 0 -3


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