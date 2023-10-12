فيلم "جزيرة الغفران" لرضا الباهي: استحضار للماضي الجميل والتعايش السلمي المشترك

بعد مرور ما يُقارب العام على عرضه العالمي الأول ومشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، أضحى فيلم "جزيرة الغفران"، وهو روائي طويل للمخرج رضا الباهي، متاحا في قاعات العرض التونسية منذ يوم أمس 11 أكتوبر.

وهذا العمل من إنتاج سنة 2022، وتمّ تقديم عرضه العالمي الأول في نوفمبر من العام الماضي ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وتدور أحداثه في جزيرة الأحلام جربة في فترة ما قبل الاستقلال، حيث يعيش "آندريا" مع والده الذي يعمل في مجال استخراج الاسفنج من البحر لكنه يتعرض لإصابة في إحدى المرات وهو يغطس فيصبح عاجزا عن العمل.

ويفرض الواقع الجديد على العائلة الانتقال إلى منزل جديد بعيد عن البحر وسط أهالي جربة حيث يتعرف "آندريا" أكثر على العادات والأفكار المحلية وكذلك الدين وبينما يحاول بعض المتشددين استقطاب والده إلى الإسلام يتدخل المعتدلون ليعيدوه إلى أسرته مؤكدين أن "لا إكراه في الدين".

ويؤدي أدوار البطولة في الفيلم الممثلون علي بنور ومحمد السياري وباديس الباهي ومحمد علي بن جمعة و"كاتيا جريكو" و"باولا لافيتي" مع مشاركة خاصة للممثلة "كلاوديا كاردينالي".



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ويبرز المخرج رضا الباهي في فيلمه التعايش والتسامح بين سكان الجزيرة رغم اختلاف جنسياتهم وأديانهم وثقافاتهم، من خلال العودة إلى الماضي وتحديدا منتصف القرن العشرين، أي في بداية الخمسينات قُبيْل استقلال تونس. ولذلك كان هذا الاستحضار للماضي منسجما مع التقنية السينمائية التي وظفها المخرج من حيث الصورة السينمائية وكذلك من حيث البنية الكلاسيكية للأحداث ولإيقاع الفيلم وصوت الراوي.



ينطلق الفيلم من مشهد في الزورق حيث يُرافق الطفل "آندريا" والده "داريو" في رحلة بحرية لاستخراج الاسفنج، تبدو الحياة بسيطة جدا ولكنها سعيدة أيضا، وعلاقات من الودّ والاحترام المتبادل تجمع سكان الجزيرة على اختلاف أديانهم وجنسياتهم (تونسيون، مالطيون، إيطاليون، فرنسيون...)، ثمّ يفاجئ المخرج المتفرّج بالعودة إلى زمن الحاضر حيث أصبح الطفل "آندريا" اليوم كهلا وقد أخذه الحنين إلى الماضي لزيارة جربة واستعادة الماضي، وهذا الماضي سيستحضره صوتا وصورة عبر تقنية "الفلاش باك" ليشارك الجمهور جزءًا مما تحتفظ به ذاكرته.



وبالغوص في سردية "جزيرة الغفران"، يلاحظ المشاهد العلاقات الاجتماعية والإنسانية السائدة على رقعة الجزيرة، فهي قائمة على الاحترام وعلى التعايش السلمي رغم الاختلاف، ولم تكن هناك ظروف تعكّرها. وهذا الهدوء أبرزه الباهي أيضا في بعض المشاهد الجانبية مثل هدوء البحر وسكينة الحيّ، غير أن الأحداث سرعان ما تأخذ منعطفا جديدا ويتغيّر نسق الأحداث من الخطّي إلى التصاعد والتوتر، بعد أن أدخل المخرج شخصية جديدة إلى الفيلم هي "جاتانو" وهو أحد أفراد هذه العائلة المسيحية، وعنصر من المافيا الإيطالية عاد من مدينة نابولي لبيع ممتلكات العائلة.

وتنكشف في الفيلم أمور عديدة مع تقدّم الأحداث، منها العلاقة الغرامية لأم "آندريا" بعمه وسرّ العمّة "إلينا" التي أخفت الخطابات التي كانت تصل إليها عبر البريد إلى قراره بيع البيت والمساحة المحيطة به إلى رجل المافيا الإيطالي، ليحوّلها إلى مجمّع سياحي قبل أن يتبيّن لاحقا أن ملكية الأرض تعود إلى الفاتيكان.



وأراد المخرج إظهار التنوّع المجتمعي في جزيرة جربة والتأكيد على أن الاختلاف ليس بالضرورة خلافا، فجزيرة جربة اختلفت فيها الديانات واللغات بين التونسية والإيطالية والفرنسية. وقد أوجد بينها الباهي حدّا كبيرا من التفاهم والانسجام.

ويبدو حنين رضا الباهي إلى الماضي وتحسره على تلك الفترة جليا في "جزيرة الغفران" التي مرر من خلالها مشاهد متنوعة من الحب والأمل والتمسّك بالأرض. وهذا الحنين أيضا دفعه ربما ليختار البناء الكلاسيكي لعناصر الفيلم وتوظيفها بإحكام في استحضار الماضي الجميل والهروب من الواقع.