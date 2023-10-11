تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات الوضع في غزة محور لقاء بين وزير الخارجية ونظيره السوري بالقاهرة

مثل تعزيز التعاون الثنائي المشترك ومستجدات الوضع في غزة، أبرز محاور اللقاء الذي دار اليوم الاربعاء بالقاهرة بين نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ونظيره السوري فيصل المقداد.



وتطرق وزير الخارجية والمغتربين السوري، الى وصول السفير السوري منذ أيام الى تونس، محملا بتوجيهات عليا من الرئيس بشار الاسد، بمزيد دفع العلاقات التونسية السورية في شتى المجالات.





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كما تباحث الوزيران، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، سبل وضع حد للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.



يشار الى أن اللقاء جرى بمناسبة مشاركة وزير الشؤون الخارجية، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراي، المنعقد اليوم الأربعاء بالقاهرة، والمخصص لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشّعب الفلسطيني الشقيق.

