جلسة عمل لتحديد أولويات وزارة التشغيل في اطار إعداد الوثيقة الاستراتيجية للتعاون التي يعدها البنك الافريقي للتنمية للفترة 2024-2028

مثّل تحديد أولويات وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار اعداد الوثيقة الاستراتيجية للتعاون التي يعدها البنك الافريقي للتنمية للفترة 2024-2028 محور جلسة عمل انتظمت أمس الاثنين بمقر وزارة التشغيل جمعت رئيس ديوان الوزارة عبد القادر الجمالي بوفد من خبراء البنك الإفريقي للتنمية.



وبحسب بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني على صفحتها على فيسبوك تم خلال هذه الجلسة عرض الخطوط الكبرى لمشاريع التعاون والشراكة الممكنة ذات الأثر الهام من حيث إحداث مواطن الشغل اللائق والمستقر والإستثمار في المجالات الإقتصادية الاستراتيجية والواعدة ودفع ريادة الأعمال ودعم تركيز نظام المبادر الذاتي والانتقال من العمل غير المنظم الى العمل المنظم.





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وأضاف البلاغ أنه تم الاتفاق على إتمام صياغة جذاذات مشاريع تعاون وشراكة مفصلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك يتم تنفيذها خلال الفترة 2024-2028



وقدم عبد القادر الجمالي بالمناسبة لمحة حول وضعية سوق الشغل في تونس والتوجهات الكبرى للوزارة المدرجة في مخطط التنمية والهادفة إلى تحسين التشغيلية ودعم المبادرة الخاصة والانتقال من العمل غير المنظم الى العمل المنظم فضلا عن تعزيز دور التكوين المهني في الاستجابة لحاجيات القطاعات الاقتصادية وسلاسل القيمة المستهدفة.



وأكد على ان الوزارة تعمل على حوكمة التصرف في مختلف البرامج والمشاريع المنجزة في اطار التعاون الدولي بهدف مزيد تصويب تدخلاتها من خلال منظومة معلوماتية أطلق عليها "ادامة" تهدف الى توفير لوحة قيادة لمشاريع التعاون الدولي كما تعمل على تركيز مكتب للتصرف والمتابعة والتقييم للمشاريع.



كما اشار الى ان الوزارة في اطار رقمنة الخدمات الموجهة للباعثين ستطلق قريبا "البوابة الوطنية للمبادرة الخاصة" بالشراكة مع كل المتدخلين لتكون المنصة عنوانا موحّدا لفائدة الباعثين الشبان تضمّ مختلف البرامج والمشاريع والآليات والحوافز التي تضعها الدولة وبقية المتدخلين لدفع المبادرة الخاصة.