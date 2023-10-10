97 نائبا يطالبون باستعجال النظر في مقترح قانون يجرم التطبيع ...

طلب 97 نائبا من عدد من الكتل ومن غير المنتمين الى كتل، من مكتب مجلس نواب الشعب الدعوة الى استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني، من خلال طلب أودعوه اليوم الثلاثاء بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان.



وأفاد النائب عبد الرزاق عويدات، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، المودع من قبل كتلة الخط الوطني السيادي منذ جوان 2023، كان قد تمت احالته في وقت سابق الى لجنة الحقوق والحريات، التي لم تنطلق في مناقشته بعد.





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وأكد الممضون على طلب استعجال النظر في مشروع القانون، مساندتهم اللامشروطة للشعب الفلسطيني، وحقه في استرجاع أرضه وتحريرها، وانخراطهم الدائم في الحرب التي تخوضها المقاومة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الجاري حتى تحرير فلسطين، والتشديد على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى.