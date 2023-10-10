المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الاردنية تستطلع سوق المنتوجات الاستهلاكية التونسية من 8 الى 13 اكتوبر 2023

يجري وفد أردني يضم مندوبين اثنين عن الشعبة التجاريّة للمؤسّسة الاستهلاكيّة العسكريّة الأردنيّة، التي تعد أكبر مشتري ومزوّد للمنتجات الغذائيّة والصناعيّة بالاردن، زيارة استطلاعية الى مؤسسات تونسية من 8 الى 13 اكتوبر 2023.



والتقي الوفد الاردني، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصّادرات، مراد بن حسين، في اطار الاعداد لأسبوع المنتجات التونسيّة بعمّان المزمع تنظيمه خلال شهر نوفمبر 2023، وفق بلاغ اصدره المركز امس الاثنين.





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وبحث اللقاء استعدادات الجانبين التونسي والأردني لتنظيم الدّورة الخامسة لأسبوع المنتجات التونسيّة في الأردن بسوق المؤسّسة الاستهلاكيّة العسكريّة الأردنيّة، بالتزامن مع الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التونسية-الأردنيّة المقرّر عقدها بعمّان، موفّى شهر نوفمبر 2023.



وتزوّد المؤسّسة الاستهلاكيّة العسكريّة الأردنيّة بالمنتوجات الاستهلاكية أكثر من 100 مركز تجاري بالاردن من ضمنه ما يزيد عن 20 مجمعا تجاريا.





وتطورت العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة بين تونس والأردن خلال السّنوات الأخيرة، بشكل ملحوظ، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين سنة 2022، قيمة 127 مليون دينار مقابل 107 مليون دينار سنة 2021، اي بارتفاع بنسبة 19 بالمائة.



وبلغت قيمة الصّادرات التونسيّة من منتجات الصّناعات الغذائيّة نحو السّوق الأردنيّة زهاء 8ر12 مليون دينار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، توزّعت بين مجالات المنتجات الفلاحية، مثل زيت الزيتون الذي يمثّل 73 بالمائة من إجمالي الصّادرات التونسيّة .



وشهدت السوق التونسية، خلال شهر سبتمبر المنقضي الشروع في أول عملية تصدير نموذجيّة لدفعة أولى مكوّنة من 25 سيّارة من نوع " بيك آب "مصنّعة بتونس نحو السّوق الأردنية.

