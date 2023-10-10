تونس واليابان توقعان مذكرة تعاون في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا

وقعت تونس واليابان، الثلاثاء، مذكرة تعاون في خطوة تعزز التعاون الثنائي في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة بين البلدين وتؤكد التزام الجانبين بفتح آفاق التعاون للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في المجال الرقمي.



وتولي توقيع المذكرة وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي الذي يزور اليابان، حاليا، ونظيره وزير التحول الرقمي الياباني، كونو تارو بحضور القائم بالأعمال بالسفارة التونسية بطوكيو، حسام عباس وفق بلاغ نشرته الوزارة.





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وتهدف المذكرة إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل أفضل الممارسات في مجال الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي واعتماد الحلول المبتكرة المتصلة بتكنولوجيا البيانات والدفع الإلكتروني والهوية الرقمية، والحوسبة السحابية و توظيف أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء.



وترنو إلى توفير الدعم وتعزيز بناء القدرات والتدريب في مجالات الحكومة الإلكترونية لكلا الجانبين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات في مجالات التحول الرقمي وإصلاح النهج التقليدي باعتماد تكنولوجيات الاتصال.

وتعكس المذكرة التزام كلا البلدين باستغلال الفرص المتاحة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن والمؤسسات وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد بن ناجي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، سعي الحكومة التونسية إلى مواكبة آخر التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصال واستغلال الفرص المتاحة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز موقع تونس كوجهة للاستثمار وريادة الأعمال في المجال الرقمي.

ولاحظ كونو تارو انه يمكن لليابان الاستفادة من التجربة التونسية في العديد من مشاريع الحكومة الإلكترونية و خاصة مشروع الهوية الرقمية والتبادل البيني للمعلومات وتنظيم مجال السلامة السيبرانية وتشجيع الشركات الناشئة .