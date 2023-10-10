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المدرب عبد الحق بن شيخة يستقيل من تدريب اتحاد الجزائر

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 08:53 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أعلن المدرب عبد الحق بن شيخة, مساء يوم الاثنين, عن استقالته من تدريب اتحاد الجزائر, حسب ما أورده النادي
المنتمي الى الرابطة الاولى المحترفة في الجزائر.
وأوضح النادي العاصمي الجزائري أن المدرب عبد الحق بن شيخة, أعلن عن استقالته من منصبه عقب التهجم عليه عند مدخل ملعب عمر حمادي عندما كان يتأهب لقيادة الحصة التدريبية.
ويأتي ذلك عقب تلقي خسارة الاتحاد لثاني امام شبيبة القبائل (0-1) لحساب الجولة الرابعة من البطولة الوطنية الجزائرية يوم السبت, بعدما انهزم في "الداربي" العاصمي أمام نادي بارادو (0-1) ضمن الجولة الاولى.
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ويذكر أن النادي العاصمي, تحت بقيادة بن شيخة, توج يوم 15 سبتمبر الفارط بلقب الكأس الافريقية الممتازة على حساب الأهلي المصري (1-0) في لقاء جرى بمدينة الطائف السعودية. وقبلها, انتزع نادي اتحاد الجزائر لأول مرة في تاريخه لقب كأس الاتحاد الافريقي على حساب يونغ آفريكانز (ذهاب 2-1, اياب 0-1).

وتاهل الاتحاد الى دور المجموعات من ذات المنافسة (كأس الكاف) لهذا الموسم التي تجرى جولتها الاولى نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وبهذا يصبح بن شيخة تاسع مدرب يغادر العارضة الفنية بالنسبة لأندية الرابطة الاولى في الجزائر منذ بداية الموسم الجاري بعد كل من بوغرارة (شباب قسنطينة), لكناوي (نادي بارادو), عمراني (وفاق سطيف), عزيز عباس (نجم مقرة), بوزيدي (شبيبة القبائل), حميسي (مولودية البيض), فاندانبروك (شباب بلوزداد) و يعيش (اولمبي الشلف


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