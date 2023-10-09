بنزرت: إجراء 3400 اختبار بقيمة 5000مليون دينار ضمن برنامج جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة –وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

افاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق انه تم اجراء 3400 اختبار بقيمة 5000 مليون دينار منذ انطلاق برنامج جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة سنة 2022 وحتى السنة الجارية .



وأضاف الوزير في تصريح لمراسل وات ببنزرت بمناسبة اشرافه رفقة والي الجهة سمير عبد اللاوي على موكب تنصيب المدير الجهوي الجديد للإدارة الجهوية ببنزرت سهيل عنان ، ان مجموع الاختبارات المنجزة شملت اغلبها عقارات فلاحية تشرف عليها وزارة أملاك الدولة ومنها الأراضي الفلاحية والمقاطع وأيضا عقارات تابعة لوزارات أخرى في اطار التخصيص .





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وشدد الوزير على أهمية برنامج جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة الذي تم اقراره في قانون المالية لسنة 2019 في اطار النظام المحاسبي الجديد ، من اجل حسن تقييم كافة أصول الدولة الثابتة من المنقولات والعقارات وغيرها ، وبالتالي في تنفيذ سياسات وأولويات الحكومة ولاسيما في ما يتعلق منها ببرنامجي الإنعاش الاقتصادي و الإصلاحات الكبرى.



وكان وزير أملاك الدّولة يابرز خلال اشرافه على موكب تنصيب المدير الجهوي الجديد لأملاك الدّولة ببنزرت الدور الذي تقوم به هذه الإدارة في الحفاظ على ملك المجموعة الوطنية وحمايته من كلّ أشكال الاعتداءات والتجاوزات التي قد تطاله. وشدد الوزير على أهمية برنامج جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة الذي تم اقراره في قانون المالية لسنة 2019 في اطار النظام المحاسبي الجديد ، من اجل حسن تقييم كافة أصول الدولة الثابتة من المنقولات والعقارات وغيرها ، وبالتالي في تنفيذ سياسات وأولويات الحكومة ولاسيما في ما يتعلق منها ببرنامجي الإنعاش الاقتصادي و الإصلاحات الكبرى.وكان وزير أملاك الدّولة يابرز خلال اشرافه على موكب تنصيب المدير الجهوي الجديد لأملاك الدّولة ببنزرت الدور الذي تقوم به هذه الإدارة في الحفاظ على ملك المجموعة الوطنية وحمايته من كلّ أشكال الاعتداءات والتجاوزات التي قد تطاله.