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مزيد تيسير إجراءات الحج والعمرة للتونسيين محور لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الحج والعمرة السعودي

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 16:26 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تمحور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج، مع وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، حول التسهيلات الخاصة بمزيد تيسير إجراءات الحج والعمرة للتونسيين، وتوفير أفضل الخدمات لفائدتهم.

كما نوّه رئيس الدولة خلال اللقاء، بعلاقات الأخوة والتعاون التاريخية القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية، مؤكدا الإرادة المشتركة من أجل مزيد تعزيزها وتنويعها مستقبلا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

...

من جهته، صرح وزير الحج والعمرة السعودي، حسب ما ورد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، بأنه نقل لرئيس الجمهورية التونسي شكر وتقدير المملكة العربية السعودية على دعم ترشحها لاستضافة معرض "إكسبو الرياض 2030" وكذلك كأس العالم لكرة القدم (سنة 2034).

وبعد عن أشاد بالعلاقات المتينة والوطيدة التي تجمع الجمهورية التونسية بالمملكة العربية السعودية، أبرز الوزير السعودي حرص بلاده على تيسير إجراءات قدوم المعتمرين والحجاج من تونس، وإسداء أفضل الخدمات لهم، وذلك في كنف التعاون التام بين وزارة الحج العمرة السعودية ووزارة الشؤون الدينية التونسية.

كما أفاد بأن زيارته الى تونس التي وصفها ب "الموفقة والمثمرة"، والتي تندرج في اطار الاستعداد لموسم الحج القادم، تعد الأولى
لوزير الحج والعمرة السعودي الى تونس.



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