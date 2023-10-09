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السعودية تترشح رسميا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 14:44 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/.
وكانت السعودية قد أعلنت قبل أيام عن نيتها الترشح لاستضافة نسخة عام 2034 من الحدث الكروي العالمي.
ويمثل هذا الخطاب تأكيدا رسميا على التزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ في بيان عبر موقع الاتحاد السعودي: "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح السعودية لاستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".
وأضاف المسحل أن السعودية تركز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات البلاد لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.
كما أشار البيان إلى أنه سيتم الكشف قريبا عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشح السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نية الترشح على تأييد أكثر من 70 اتحادا من مختلف القارات، أعلنت من خلالها عن دعم السعودية لاستضافة البطولة.


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