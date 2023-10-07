كرة اليد: فوز المنتخب التونسي وديا على نظيره العراقي 35 - 28

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد اليوم السبت على نظيره العراقي بنتيجة 35-28 في مباراة ودية ضمن تربصه التحضيري الجاري بالعاصمة التركية أنقرة.

ويجري المنتخب الوطني التونسي بعد غد الاثنين انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر بتوقيت تونس مباراة ودية ثانية مع المنتخب التركي.

يذكر أنّ التربص يندرج ضمن الاعداد لبطولة الأمم الافريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي ستقام في جانفي القادم بمصر.





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