Babnet

كرة اليد: فوز المنتخب التونسي وديا على نظيره العراقي 35 - 28

Publié le Samedi 07 Octobre 2023 - 21:25 قراءة: 0 د, 19 ث
      
فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد اليوم السبت على نظيره العراقي بنتيجة 35-28 في مباراة ودية ضمن تربصه التحضيري الجاري بالعاصمة التركية أنقرة.
ويجري المنتخب الوطني التونسي بعد غد الاثنين انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر بتوقيت تونس مباراة ودية ثانية مع المنتخب التركي.
يذكر أنّ التربص يندرج ضمن الاعداد لبطولة الأمم الافريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي ستقام في جانفي القادم بمصر.

...



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274627


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 07 أكتوبر 2023 | 22 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:22
17:56
15:24
12:14
06:19
04:53
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet26°
20° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-19
26°-19
27°-19
28°-20
29°-21
  • Avoirs en devises
    26954,9

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,34867 DT        1$ =3,18355 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   1337,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*