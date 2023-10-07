بنزرت: تدخلات وبرامج لجهر الأودية ومعالجة النقاط الزرقاء

افاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت الحبيب مرابط، ان مصالح المندوبية اعدت بالتنسيق مع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، خطة عمل إستباقية للتوقي من اية تداعيات محتملة لموسم الامطار، ارتكزت على القيام بالصيانة الدورية للمنشآت المائية وأخذ الاحتياطات الضروريّة قبل وخلال مواسم الأمطار، وذلك من خلال صيانة البحيرات الجبلية والسدود التلية، ومراقبة المنشآت وتطور مستوى المياه، وجهر الأودية ومجارى المياه وأشغال الحماية من الفيضانات.



واضاف مرابط في تصريح صحفي "وات"، ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، انطلقت منذ فترة وفي إطار إنجاز برنامج جهر الأودية، في التدخل على حوالي 40 كلم من الاودية، منها حوالي 20 كلم عن طريق وكالة المعدات لتسوية الأراضى الفلاحية بكلفة 600 ألف دينار، وذلك بمعتمديات أوتيك وماطر وبنزرت الجنوبية ، وجهر وادي المالح بمنطقة الفالتة من معتمدية غزالة على طول 4.3 كلم ، والانطلاق في اشغال بناء ممر على ذات الوادي بكلفة 1.16 مليون دينار.





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ولاحظ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، انه تم على إثر الزيارة الميدانية التي اداها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في 16 سبتمبر الفارط الى بعض الاودية بمعتمدية ماطر، التدخل بوادي جومين على مستوى جسر مدخل ماطر وعلى مستوى قنطرة سيدي مبارك ماطر طريق طبربة، ووادي الخليج داخل مدينة ماطر طريق طبرقة، علاوة على جهر حوالي 1.2 كلم من النقاط الزرقاء المتاخمة للأحياء السكنية، وذلك بدعم من الإدارة العامة للسدود و الإدارة العامة للتهيئة العمرانية ومصالح الولاية والمعتمدية و بلدية المكان و التجهيز و الحماية المدنية.



كما تم الاعلان عن طلب عروض لجهر ما تبقى من وادي جومين وجزء من وادي الشعيرعلى طول حوالي 13 كلم ، وإجراء صفقة لجهر 1،2 كلم من الاودية عن طريق دائرة الصيانة بمعتمديتي راس الجبل والعالية بكلفة 237 ألف دينار، بالاضافة لمشاركة المندوبية بالآليات والاعوان لمساندة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث للتدخل في بعض النقاط الزرقاء داخل التجمعات السكنية، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الجهوية المعنية.