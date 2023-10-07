تونس وبورندي تتفقان على إمضاء مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية

اتفقت تونس وبورندي على إمضاء مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية، وذلك بهدف "مزيد دعم التعاون القائم بين البلدين" في هذا المجال.



وأفاد المتحدث باسم الحماية المدنية، في بلاغ، بأن الاتفاق على إمضاء مذكرة التفاهم جرى في جلسة عمل انعقدت، أمس الجمعة، بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية، وجمعت المدير العام للحماية المدنية وإدارة الكوارث ورئيس المنصة الوطنية للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث البورندي "نيباروتا أنسيات" والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية عبد الصمد بنجدو.





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كما حضر اللقاء، المنعقد في إطار التعاون الثنائي بين تونس وبورندي في مجال الحماية المدنية، إطارات من الحماية المدنية.



