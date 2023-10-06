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الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية باريس - الهزيمة الخامسة للمنتخب التونسي على التوالي

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 10:05 قراءة: 0 د, 22 ث
      
انهزم المنتخب الوطني للكرة الطائرة امام نظيره المصري بطل إفريقيا فجر اليوم في اليابان بنتيجة ( 3-2) ( 15/25 , 13/25, 25/21, 29/27, 15/13 ) لحساب الجولة الخامسة من منافسات الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية باريس .
وهي الهزيمة الخامسة على التوالي في الدورة التاهيلية بعد الخسارة امام كل من سلوفينيا و صربيا و اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلاقي المنتخب الوطني منتخب فنلندا فجر غد قبل المباراة الأخيرة في الدورة يوم الاحد امام منتخب تركيا


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