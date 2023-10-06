الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية باريس - الهزيمة الخامسة للمنتخب التونسي على التوالي

انهزم المنتخب الوطني للكرة الطائرة امام نظيره المصري بطل إفريقيا فجر اليوم في اليابان بنتيجة ( 3-2) ( 15/25 , 13/25, 25/21, 29/27, 15/13 ) لحساب الجولة الخامسة من منافسات الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية باريس .
وهي الهزيمة الخامسة على التوالي في الدورة التاهيلية بعد الخسارة امام كل من سلوفينيا و صربيا و اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
وسيلاقي المنتخب الوطني منتخب فنلندا فجر غد قبل المباراة الأخيرة في الدورة يوم الاحد امام منتخب تركيا
وهي الهزيمة الخامسة على التوالي في الدورة التاهيلية بعد الخسارة امام كل من سلوفينيا و صربيا و اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
وسيلاقي المنتخب الوطني منتخب فنلندا فجر غد قبل المباراة الأخيرة في الدورة يوم الاحد امام منتخب تركيا
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