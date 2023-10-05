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انقسام بين المغرب وإسبانيا حول استضافة نهائي كأس العالم 2030

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 19:39 قراءة: 0 د, 53 ث
      
بعد يوم واحد من اختيار المغرب وإسبانيا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 ضمن ملف ثلاثي يشمل البرتغال ظهرت علامات انقسام بين الجارتين حول احتضان المباراة النهائية للبطولة.

وتوقع ميكل إثيتا القائم بأعمال وزير الرياضة في إسبانيا في تصريحات لمحطة أوندا ثيرو الإذاعية اليوم الخميس إقامة النهائي في بلاده.
لكن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية قال إن الهدف إقامة النهائي في الدار البيضاء.
...

وتمنى لقجع في مقابلة مع راديو مارس أن "يتوج" المغرب جهوده بالاحتفال "بنهائي تاريخي في ملعب الدار البيضاء".

وشهدت العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعض التوتر خلال عقود حول الهجرة والأراضي. وتحسنت العلاقات في العام الماضي بعد هدنة دبلوماسية.
وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) بشكل مفاجئ أمس الأربعاء أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال بينما تلعب أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالا بمرور 100 عام على المسابقة.
وأوضح لقجع أن ممثلي المغرب وإسبانيا والبرتغال سيجتمعون يوم 18 أكتوبر الجاري في الرباط لمناقشة التحضير للبطولة.
وستحتضن ست مدن مغربية مباريات كأس العالم.
وأشار إثيتا إلى تعاون الاتحاد الإسباني مع المغرب والبرتغال على المدى الطويل وتوصلهم لاتفاق متقدم حول كيفية تقسيم المباريات.



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