وزير: إسبانيا ستستضيف نهائي كأس العالم 2030 على الأرجح

قال ميكل إثيتا القائم بأعمال وزير الرياضة في إسبانيا اليوم الخميس إن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2030 سيقام في بلاده على الأرجح.

وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) بشكل مفاجئ أمس الأربعاء أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال بينما تلعب أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالا بمرور 100 عام على المسابقة.

وأبلغ إثيتا محطة أوندا ثيرو الإذاعية "من المتوقع أن تقام المباراة النهائية في إسبانيا" مضيفا أنه من السابق لأوانه تأكيد هذا الأمر.

وأشار إثيتا إلى تعاون الاتحاد الإسباني مع المغرب والبرتغال على المدى الطويل وتوصلهم لاتفاق متقدم حول كيفية تقسيم المباريات.



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