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لجنة المالية تطلب الاستماع الى مشرفين عن وزارة الاقتصاد وعن الديوان الوطني للتطهير بشان خطط لاقتراض 377 مليون دينار

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 10:00 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قررت لجنة المالية بالبرلمان الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط أو من يمثله و الادارة العامة للديوان الوطني للتطهير لبحث اتفاقية ضمان لحصول الديوان على قرض من البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة تناهز 377 مليون دينار

واتخذت اللجنة هذا القرار في ختام اجتماع ،عقدته امس 04 أكتوبر 2023 ، للنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية المتصلة بتمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس والذي يحتاج الى اجمالي، تمويلات تقارب 1746 مليون دينار.

...

واوصت الجلسة التي تطرقت الى عديد المسائل المتصلة بالقرض وشبكة التطهير في تونس بضرورة وضع استراتيجية لدفع الاقتصاد وخلق الثروة لتفادي القروض الموجهة للتقليص من عجز الميزانية.

وشددت على اهمية إرفاق مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض، التي ستقدمها جهة المبادرة مستقبلا، بجداول تفصيلية تبيّن تاريخ وأقساط الخلاص ونسب الفائدة الموظفة.


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