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السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 17:38 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034.

وقال الاتحاد السعودي إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة، بعد دقائق من إعلان الاتحاد الدولي (الفيفا) أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أيضا أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.
وأكد الفيفا أن نسخة 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس وطالب الدول في المنطقتين بالتقدم بطلبات للترشح.


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