الفيفا يعلن اقامة كاس العالم 2030 في المغرب واسبانيا والبرتغال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة.

وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب.

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