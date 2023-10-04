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دفع التعاون التونسي الجزائري في المجال الاجتماعي محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بنظيره الجزائري

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 16:22 قراءة: 0 د, 49 ث
      
عبّر وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ونظيره الجزائري فيصل بن طالب عن الرغبة في دعم الشراكة والتعاون بين البلدين سواء في ما يتعلق بالمضمونين الاجتماعيين والتغطية الاجتماعية أو في مجالات أخرى تهم العمل والعلاقات المهنية.

واتفق وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب على تكثيف اللقاءات بين مسؤولي البلدين لتفعيل مختلف الاتفاقيات ومتابعتها بما يخدم مصلحة الطرفين ويخلق انطلاقة جديدة في التعاون بين تونس والجزائر.

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وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء جمع الوزيرين، أمس الثلاثاء، على هامش افتتاح المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال الذي ينعقد بالجزائر تحت شعار "الجزائر وتونس نحو الاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والاستثمار".

وينعقد المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال ضمن أشغال الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية التي افتتحها بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة رئيس الحكومة أحمد الحشّاني ونظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.

وتستمر زيارة عمل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني إلى الجزائر على رأس وفد وزاري للمشاركة في أعمال اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية في دورتها 22، يومي 03 و04 أكتوبر 2023.


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