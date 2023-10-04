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قفصة: إستئناف أشغال تطهير حيّ الحميلة بمدينة قفصة والبدء قبل إنتهاء العام الجاري في ربط مساكن بحي كسيلة الغربي بشبكة التطهير

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 18:21 قراءة: 0 د, 53 ث
      
استُؤنفت منذ أسبوعين أشغال مشروع ربط حي الحميلة بمدينة قفصة بشبكة تصريف المياه المُستعملة بعد أن توقّفت لمدّة ثلاث أشهر لأسباب تهمّ المقاولات المعنية بتنفيذ المشروع، وفق ما ذكره، اليوم الأربعاء المدير الجهوي للتطهير بقفصة قليعي صالح.


وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفرقيا للأنباء، أنّ المقاولات المعنية بمشروع تطهير حي الحميلة بمدينة قفصة قد إستأنفت الأشغال منذ أسبوعين بعد أن توّقفت هذه الأشغال في شهر جوان بسبب "إشكاليات مادّية" واجهتها هذه المقاولات، مضيفا أن نسبة تقدّم الأشغال هي حاليا في حدود 50 بالمائة.
...

ويهدف المشروع إلى ربط 200 مسكن بهذا الحيّ بشبكة التطهير عبر مدّ 2.3 كلم من القنوات، وذلك بكلفة 550 ألف دينار.
من جهة أخرى، تنطلق قبل مُوفّى هذا العام حضيرة مشروع تطهير حي الكسيلة الغربي بمدينة أم العرائس، بعد أن قامت مؤخرا المصالح المعنية بفزر العروض وتحديد المقاولات التي ستُنجز المشروع.
وتبلغ كلفة هذا المشروع 470 ألف دينار لتمويل أشغال ربط 120 مسكنا بهذا الحيّ بشبكة تصريف المياه المستعملة بواسطة مدّ 3 كيلومترات من القنوات.
وبيّن المدير الجهوي للتطهير بقفصة أن هذين المشروعين يندرجان ضمن مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية الخاصّ بالجهة.


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