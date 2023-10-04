الكرة الطائرة 2024 : المنتخب التونسي ينقاد الى خسارة رابعة امام نظيره الامريكي صفر-3

انقاد المنتخب التونسي للكرة الطائرة الى هزيمة رابعة على التوالي ضمن منافسات الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو اثر خسارته اليوم الاربعاء امام نظيره الامريكي بثلاثة اشواط دون رد (25-11 و25-12 و25-14).



وكان ابناء المدرب الايطالي انطونيو جاكوب خسروا في مبارياتهم الثلاث الاولى امام سلوفينيا وصربيا واليابان بنفس النتيجة (صفر-3).

ويواجه المنتخب التونسي في مباراته الخامسة منتخب مصر يوم الجمعة على الساعة الخامسة صباحا بتوقيت تونس ثم يتبارى في مقابلته السادسة مع منتخب فنلندا يوم السبت (الساعة الخامسة صباحا) على أن يختتم مشاركته يوم الأحد بملاقاة منتخب تركيا في نفس التوقيت.



...



وفي مباراتين اخريين اقيمتا اليوم الاربعاء ايضا لحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب السلوفيني على نظيره المصري 3-1 (23-25 و25-22 و25-17 و25-14) والمنتخب الصربي على نظيره الفنلندي 3-صفر (25-21 و25-22 و25-22) في حين يلتقي لاحقا المنتخب الياباني بنظيره التركي.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني مباشرة الى الالعاب الاولمبية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس من 26 جويلية الى 11 اوت 2024.



الترتيب المؤقت قبل مباراة اليابان وتركيا

1- الولايات المتحدة 12 4

-- سلوفينيا 12 4

3- صربيا 9 4

4- اليابان 6 3

5- تركيا 3 3

6- مصر 2 4

7- فنلندا 1 4

8- تونس صفر 4



ر-امين

