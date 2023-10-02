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الحزب الجمهوري : عصام الشابي وموقوفون في "قضية التآمر" ينفذون إضرابا عن الطعام لمدّة ثلاثة أيّام

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 12:29 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أفاد الحزب الجمهوري بأنّ أمينه العام عصام الشابي وموقوفين في ما عرف بقضية "التآمر على أمن الدّولة" ينفّذون إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الإثنين، "تضامنا مع جوهر بن مبارك الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أسبوع".

وحمّل الحزب، في بيان أصدره اليوم الإثنين، المسؤولية كاملة للسلطة عن كل ما يهدد سلامة المضربين، مستنكرا " تحول الجهاز القضائي لآداة لتصفية المعارضين وتضييق مجال الحرية".

...

وطالب بالإفراج الفوري عن السياسيين الموقوفين وغلق ملف "قضية التآمر"، مؤكّدا استعداد من وصفهم بـ"أنصار الحرية" لخوض كل أشكال النضال دعما وإسنادا للموقوفين حتى إطلاق سراحهم، وفق نص البيان.

وشملت الإيقافات في ما عرف بقضية "التآمر على أمن الدّولة"، التي انطلقت منذ فيفري الماضي، سياسيين ورجال أعمال وموظّفين في الدّولة.
 
ومن بين المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات من جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، منهم رضا بلحاج وجوهر بن مبارك، فضلا عن الناشط السياسي خيام التركي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي والمحامي الأزهر العكرمي ورجل الأعمال كمال اللطيف.
 



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