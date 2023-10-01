بنزرت: إنجاز  25 مشروعا ضمن برنامج التنمية الجهوية المندمجة بكلفة 19 مليون دينار (المنسّق الجهوي للبرنامج)

بلغ عدد المشاريع المنجزة بمختلف مناطق ولاية بنزرت في إطار القسط الثالث من برنامج التنمية الجهوية المندمجة 25 مشروعا بكلفة جملية تعادل 19 مليون دينار، حسب ما افاد به المنسق الجهوي للبرنامج، نجيب الدخلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.





وبيّن المصدر ذاته أنّ المشاريع المنجزة تراوحت بين التهيئة والتعشيب الإصطناعي لمجموعة هامة من ملاعب الأحياء، والتنوير العمومي، وتهيئة الأسواق، وبناء مراكز صحة أساسية، وتهذيب أحياء، ـوتهيئة وتعبيد المسالك الريفية بجميع معتمديات الجهة الـ14، كما يجري حاليا إنجاز 13 مشروعا بحوالي 14 مليون دينار موزعة بين تهيئة وتعشيب وإنارة مجموعة من ملاعب الاحياء، وتهيئة عدد من والأسواق وتهذيب أحياء ذات كثافة سكنية عالية، وتهيئة وتعبيد مجموعة من المسالك الريفية،علاوة على بناء قاعة متعددة الاختصاصات للألعاب الفردية بغزالة.



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وسيشهد شهر اكتوبر الحالي إستكمال إجراءات الإعلان عن طلب العروض لما يزيد عن 17 مشروعا بكلفة جملية تُقدّر بحوالي 28 مليون دينار، وقد تمّ بعد نشر الإعلان عن طلب العروض لــ 04 مشاريع منها موجهة لمزيد تحسين مرافق عيش المتساكنين في إنتظار إتمام الدّراسات التنفيذية لـ 4 مشاريع أخرى بكلفة جملية تُقدّر بحوالي 14 مليون دينار قبل موفى ديسمبر 2023.

يشار إلى أن برنامج التنمية الجهوية بولاية بنزرت في قسطه الثالث يشمل 11 معتمدية وهي معتمديات غزالة وماطر ومنزل بورقيبة وأوتيك وغار الملح ورأس الجبل والعالية ومنزل جميل وجرزونة وبنزرت الجنوبية وبنزرت الشمالية، بكلفة مالية تعادل 110 مليون دينار منها 33 مليون دينار مخصّصة لبعث المشاريع الفردية المنتجة، و77 مليون دينار مخصّصة لبعث وإنجاز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية.