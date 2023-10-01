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بنزرت:  قافلة صحية متعدّدة الإختصاصات لفائدة متساكني منطقة تسكراية من معتمدية بنزرت الجنوبية

Publié le Dimanche 01 Octobre 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 40 ث
      
نظّمت المندوبية الجهوية لديوان الاسرة والعمران البشري ببنزرت، اليوم الأحد، قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات لفائدة متساكني منطقة تسكراية من معتمدية بنزرت الجنوبية، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لوسائل منع الحمل وشهر أكتوبر الوردي.

وأوضح المدير الجهوي للديوان، محسن بوبكري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه القافلة مختصّة بالأساس في الصحة الانجابية وموجّهة خاصة لتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم وتهدف إلى فحص 300 إمراة مجانا، مشيرا إلى أن القافلة كانت مدعومة بالمصحة متنقلة مجهزة بقاعة فحص وآلة كشف بالصدى تابعة لجمعية "آ.تي.ل سيدا" المختصة في الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا .
وأضاف أنّ الديوان سيتكفّل بإجراء تحاليل عنق الرحم وبإعادتها لأصحابها، مع المتابعة والمرافقة الصحية اللاحقة، علاوة على تنظيم مواكب خدمات صحية وفحص مجانية للتلاميذ من ابناؤ العائلات المعوزة الذين يشتكون من نقص في النظر، مع التكفل بتمكينهم من نظارات طبية.
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