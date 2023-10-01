شركة نقل تونس تعلن تقسيم خط TGM إلى جزأين

اعلنت شركة النقل بتونس، الاحد، عن تغيير، بداية من يوم الأحد غرة أكتوبر 2023، تغيير مثال استغلال الخط تونس-حلق الوادي-المرسى "ت.ح.م" من خلال تقسيم مسلك الخط إلى جزأين، وذلك بسبب الأشغال المزمع القيام بها لتهيئة المنشآت الفنية للخط وخصوصا جسر قنال "خير الدين".



وبينت الشركة في بلاغ لها الاحد، ان تغيير مثال الاستغلال يتمثل في اعتماد المسلكين يربط الاول بيــن محطتي تونس البحرية وحلــق الوادي الكازينـو ويتضمّن 5 محطات (تونس البحرية- البطّاح- حلق الوادي- حلق الوادي الجديد- حلق الوادي الكازينو).





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وتتضمّن البرمجة على هذا المسلك في سفرة كلّ 15 دق، بداية من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة ليلا ذهابا (من تونس البحرية) ومن الساعة الرابعة صباحا و 15 دق وآخرها الساعة الثامنة ليلا و 15 دق إيابا (من حلق الـوادي الكازينو) وتستغرق السفرة 12 دق.



اما المسلك الثاني فيربط بين محطتي خير الدين والمرسى الشاطئ ويتضمّن 13 محطة (خيرالدين-المرسى الجوية- الكرم- قرطاج صلامبو- قرطاج بيرصا- قرطاج درمش- قرطاج حنبعل- قرطاج الرئاسة- قرطاج أميلكار- سيدي بوسعيد- سيدي الظريف- الكورنيش- المرسى الشاطئ) وتستغرق السفرة 21 دق.



وسيتم تأمين السفرات بمعدل سفرة كل 20 دق بداية من الساعة الرابعة صباحا و25 دق وآخــرهــا الساعة الثامنة ليلا و20 دق ذهابا (من خير الدين) ومن الساعة الرابعة صباحا و 25 دق وآخرها الساعة الثامنة ليلا و15 دق إيــابا (من المـرســى)



وشددت الشركة انه وبالإضافة إلى المحافظة على استمرارية جولان الخط "ت.ح.م" سيتم خلال فترة الأشغال تدعيم خطّ الحافلة رقم "347" الذي بدأ استغلاله يوم 18 سبتمبر 2023، وذلك من خلال تقليص مدّة تواتر السفرات من 20 إلى10دق في أوقات الذروة.



كما سيتم في أوقات الذروة اعتماد مسلك إضافي من خلال تأمين سفرات من معهد غوستاف فلوبار بالمرسى (نهاية الخط) في اتجاه المرسى الجوية ثم تونس البحرية عبر الطريق السريعة قمرت والطريق السريعة حلق الوادي وذلك بمعدّل سفرة كل 20 دق.



وينطلق خط الحافلة 347 من محطة تونس البحرية مرورا بحلق الوادي ثم خير الدين ثم قرطاج حنبعل ثم المسرح الأثري بقرطاج ثم جامع أنس بن مالك ثم نهج المغرب مرورا بقرطاج درمش ثم سيدي بوسعيد ثم مباشرة في اتجاه ضاحية المرسى إلى غاية معهد غوستاف فلوبار بالمرسى.

