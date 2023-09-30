الرابطة المحترفة الأولى بالجزائر : الفوز الثاني على التوالي لاتحاد خنشلة بقيادة المدرب التونسي مراد العقبي

فاز اتحاد خنشلة الذي يدربه التونسي مراد العقبي امس على شبيبة القبائل 2-1 في اطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بالجزائر



ويتصدر اتحاد خنشلة الترتيب مؤقتا برصيد 6 نقاط من مقابلتين .

وفي ما يلي نتائج جزئية والترتيب بعد مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم



...





الجمعة 29 سبتمبر

اتحاد خنشلة - شبيبة القبائل 2-1

نجم مقرة - اتحاد بسكرة 2-1

اتحاد سوف - مولودية وهران 0-0



السبت 30 سبتمبر :

-- مولودية الجزائر - مولودية البيض 45ر15س

-- اولمبي الشلف - شبيبة قسنطينة 00ر19س

-- شبيبة الساورة - نجم بن عكنون 00ر19س



-- مقابلات مؤجلة:

-- نادي بارادو - شباب بلوزداد

-- وفاق سطيف - اتحاد الجزائر



-- الترتيب ن ل

1. اتحاد خنشلة 6 2

2- جمعية الشلف 4 2

-- شبيبة الساورة 4 2

--. نادي بارادو 4 2

--. شبيبة القبائل 4 3

6- شباب بلوزداد 3 1

-- مولودية البيض 3 2

-- شباب قسنطينة 3 2

--مولودية الجزائر 3 2

-- وفاق سطيف 3 2

--. اتحاد بسكرة 3 3

--. نجم مقرة 3 3

13. مولودية وهران 2 3

14- نجم بن عكنون 1 2

--. واد سوف 1 2

16-اتحاد الجزائر 0 1 .