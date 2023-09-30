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الرابطة المحترفة الأولى بالجزائر : الفوز الثاني على التوالي لاتحاد خنشلة بقيادة المدرب التونسي مراد العقبي

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 15:46 قراءة: 1 د, 0 ث
      
فاز اتحاد خنشلة الذي يدربه التونسي مراد العقبي امس على شبيبة القبائل 2-1 في اطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بالجزائر

ويتصدر اتحاد خنشلة الترتيب مؤقتا برصيد 6 نقاط من مقابلتين .
وفي ما يلي نتائج جزئية والترتيب بعد مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم
...


الجمعة 29 سبتمبر
اتحاد خنشلة - شبيبة القبائل 2-1
نجم مقرة - اتحاد بسكرة 2-1
اتحاد سوف - مولودية وهران 0-0

السبت 30 سبتمبر :
-- مولودية الجزائر - مولودية البيض 45ر15س
-- اولمبي الشلف - شبيبة قسنطينة 00ر19س
-- شبيبة الساورة - نجم بن عكنون 00ر19س

-- مقابلات مؤجلة:
-- نادي بارادو - شباب بلوزداد
-- وفاق سطيف - اتحاد الجزائر

-- الترتيب ن ل
1. اتحاد خنشلة 6 2
2- جمعية الشلف 4 2
-- شبيبة الساورة 4 2
--. نادي بارادو 4 2
--. شبيبة القبائل 4 3
6- شباب بلوزداد 3 1
-- مولودية البيض 3 2
-- شباب قسنطينة 3 2
--مولودية الجزائر 3 2
-- وفاق سطيف 3 2
--. اتحاد بسكرة 3 3
--. نجم مقرة 3 3
13. مولودية وهران 2 3
14- نجم بن عكنون 1 2
--. واد سوف 1 2
16-اتحاد الجزائر 0 1 .


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